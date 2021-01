Difesa: Italia sigla accordo con Regno Unito e Svezia per nuovo sistema d'arma Tempest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha sottoscritto insieme agli omologhi del Regno Unito Ben Wallace e della Svezia Peter Hultkvist, lo scorso 21 dicembre, un accordo trilaterale per lo sviluppo del nuovo sistema d'arma Tempest, determinante per gli equilibri delle capacità militari e industriali a livello europeo e globale. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa. L'accordo, denominato Future Combat Air System Cooperation MoU (Memorandum of Understanding), disciplina i principi generali per una collaborazione paritaria tra i tre Paesi e riguarda tutte le attività comprese la ricerca, lo sviluppo e il joint concepting necessarie ai governi per operare la scelta dell'acquisizione di un sistema aereo avanzato in sostituzione dell'Eurofighter. All'accordo seguiranno i Project Arrangement e la fase di Full Development, attualmente prevista a partire dal 2025. (segue) (Com)