Business news: Vietnam, economia crescerà di quasi il 3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Vietnam vedrà quest’anno il rallentamento più forte in tre decenni. Lo riferisce l’Ufficio generale di statistica (Gso), secondo cui l’economia registrerà nel 2020 una crescita del 2,91 per cento, rispetto alla crescita di oltre il 7 per cento registrata in due anni consecutivi. “Questa è la crescita più lenta in decenni. Tuttavia, nel contesto dell’impatto negativo dovuto alla pandemia da Covid-19, si tratta di un successo per il Vietnam, che registra un livello di crescita tra i più alti al mondo”, rende noto il Gso. Il Vietnam ha applicato rigide misure di quarantena e tracciamento, che hanno consentito di contenere rapidamente il virus, consentendo una ripresa più rapida delle attività economiche rispetto agli altri paesi asiatici. Il paese ha registrato un totale di 1.440 contagi e 35 decessi. (Fim)