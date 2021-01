Business news: Cina, regolatori finanziari accusano Ant Group di "concorrenza sleale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ant Group – compagnia cinese di pagamenti online affiliata al colosso del commercio online Alibaba - ha violato la normativa cinese e abusato della sua posizione di leader di mercato per danneggiare la concorrenza a danno dei consumatori. È quanto afferma una nota pubblicata il 27 dicembre dai regolatori finanziari cinesi, che nei giorni scorsi hanno convocato la società. La Banca popolare cinese (Pboc, Banca centrale), la China Banking and Insurance Regulatory Commission, la Commissione per la regolamentazione del mercato azionario e l'Amministrazione statale dei cambi hanno convocato sabato 26 dicembre il Gruppo Ant. Le autorità hanno sollecitato la società a migliorare la trasparenza nelle transazioni commerciali, evitare la concorrenza sleale e ottenere i permessi per condurre attività di credito personale. Ad Ant è stato inoltre ciesto di rettificare le proprie attività finanziarie nei settori dei prestiti, delle assicurazioni e della gestione patrimoniale. "La Banca centrale, il settore bancario, le autorità di regolamentazione dei titoli e dei cambi hanno esortato Ant a rettificare le attività finanziarie illegali, comprese le sue attività di credito, assicurazioni e gestione patrimoniale, e regolamentare la sua attività di rating del credito per proteggere le informazioni personali", ha dichiarato il vicegovernatore della Banca centrale Pan Gongsheng il giorno dopo l'incontro con i rappresentanti del gruppo fintech. "Oltre a una mancanza di consapevolezza nel seguire le regole normative, la società ha edificato un meccanismo di governo societario incompleto, utilizzato il vantaggio di mercato per escludere gli operatori del settore e danneggiato i diritti legittimi dei consumatori", ha affermato Pan. L'alto funzionario ha anche emesso un avvertimento: "In quanto azienda con un'influenza significativa nel campo della tecnologia finanziaria e dell'economia delle piattaforme, Ant Group deve rispettare consapevolmente le leggi e i regolamenti nazionali, integrare lo sviluppo aziendale nel panorama generale dello sviluppo nazionale e deve assumersi seriamente la responsabilità sociale delle imprese". (Cip)