Yemen: domani aeroporto di Aden nuovamente operativo dopo attacco 30 dicembre 2020

- L’aeroporto internazionale di Aden, in Yemen, tornerà nuovamente operativo domani dopo essere stato colpito, il 30 dicembre 2020, da un attacco che ha causato almeno 25 morti e più di 100 feriti. Secondo l’agenzia di stampa yemenita “Saba”, a ordinare la riapertura è stato il ministro dei Trasporti, Abdel Salam Hamid, dopo aver visitato lo scalo. Il ministro, riferisce l’agenzia, ha elogiato gli sforzi compiuti dall’Autorità per l’aviazione civile e l’amministrazione dell’aeroporto per riparare i danni causati dall’attacco a tempo record. Anche l’Arabia Saudita ha inviato una squadra di ingegneri ed esperti per valutare e riparare i danni subiti dall’aeroporto, nel quadro del Programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen (Sdrpy), che secondo un comunicato del Programma “si è recato urgentemente entro 24 ore dall’esplosione presso il sito dell’aeroporto”. (Res)