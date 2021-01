Maltempo: Città metropolitana Roma, proseguono interventi per garantire viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il lavoro del personale della viabilità della Città metropolitana di Roma con i mezzi spazzaneve per le strade provinciali. In una nota la vicesindaca Teresa Zotta spiega: "Dalle giornate di fine anno sono costanti gli interventi a Monte Livata, Fondi di Jenne e Campo dall'Osso. Le zone, interessate da forti nevicate, sono state sgombrate dai mezzi del dipartimento viabilità che hanno lavorato incessantemente per garantire sicurezza sulle strade. Ricordo che abbiamo invitato i sindaci interessati a contattare il nostro dipartimento della Protezione civile per le scorte di sale messe a disposizione dall'amministrazione metropolitana". (Com)