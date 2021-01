Bosnia: esercito a Lipa per piantare tende per ospitare i migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito bosniaco è arrivato a Lipa, nei pressi del confine con la Croazia, per erigere delle tende per i quasi mille migranti ammassati nella città dopo l’evacuazione del campo che li ospitava, distrutto da un incendio. Circa 150 soldati, arrivati sul posto, hanno iniziato a piantare delle tende inviate dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Le autorità bosniache si sono impegnate questa settimana a trasferire queste persone da Lipa in un'ex caserma dell'esercito a Bihac, nella Bosnia centrale. Tuttavia, questo piano è stato annullato dopo che i residenti di Bihac hanno organizzato delle proteste contro l’arrivo dei migranti. Le persone in questione, provenienti da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, hanno trascorso 24 ore in un convoglio di autobus in attesa di muoversi ma sono stati costretti a restare a Lipa. Nelle ultime due notti hanno acceso dei fuochi per riscaldarsi in alcune sistemazioni di fortuna e ieri hanno organizzato una breve protesta: centinaia di persone hanno rifiutato il cibo e hanno esposto striscioni chiedendo aiuti internazionali. (Seb)