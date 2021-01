© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 67.174, in calo rispetto ai 157.524 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi pari al 17,6 per cento, in aumento rispetto a ieri. Sono invece 22.948 le persone ricoverate con sintomi. (Rin)