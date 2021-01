Venezuela: Maduro, Ue responsabile dell'astensionismo dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e i suoi Paesi sono responsabili dell'astensionismo dell'opposizione alle ultime elezioni legislative venezuelane e dovrebbero invece usare la loro influenza per spingere una buona parte della destra venezuelana a fare politica istituzionale. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in una lunga intervista rilasciata al giornalista franco-spagnolo Franco Ramonet e pubblicata dal quotidiano messicano "La Jornada". Facendo riferimento all'appello dell'opposizione ad astenersi dal voto alle legislative del 6 dicembre, Maduro ha attribuito "gran parte della colpa all'Unione europea e ai suoi governi. Non è stata solo colpa di Donald Trump, perché chi lo ha seguito è l'Unione europea, sostenendo politiche barbare, la destra estremista, politiche insensate", ha detto il capo dello Stato. Maduro ha invitato l'Ue a cercare di influenzare altrimenti l'opposizione venezuelana, in modo che questa "torni ad una politica di buon senso, partecipazione, dialogo". Maduro ha ricordato che nel 2022 si potrà tenere un referendum per chiedere la revoca del proprio mandato. "Se qualcuno dell'opposizione volesse raccogliere le firme nel rispetto dei requisiti costituzionali e legali, noi nel 2022 terremo il referendum e ci misureremo con noi stessi", ha aggiunto. (Res)