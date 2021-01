Governo: Orlando (Pd), mai parlato con Toti di ingresso nella maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La qualità delle fonti (di indiscrezioni) liguri di Matteo Renzi non deve essere di prim’ordine: contrariamente a quello che lascia intendere al Corriere, non parlo con Giovanni Toti da mesi e mai ho parlato con lui di ingressi in maggioranza". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, in merito ad un suo possibile dialogo con il governatore ligure sulla possibilità che Cambiamo sostenga il governo in caso Italia viva si sfilasse dalla maggioranza. "Quello che penso di questa crisi è noto", aggiunge Orlando. (Rin)