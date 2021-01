Argentina: vaccinati oltre 30mila operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'Argentina hanno vaccinato finora un totale di 32.013 operatori sanitari con la prima dose di vaccino di produzione russa Sputnik V. Lo riferisce il ministero della Salute, precisando che l'operazione si è svolta senza controindicazioni significative. In una nota, le autorità hanno segnalato 317 casi di reazioni lievi al vaccino, meno dell'1 per cento del totale e considerato come una quota che "rientra nei normali parametri di ogni vaccino". Il ministero della Salute ha assicurato di aver lanciato un piano per registrare incidenti e gravi reazioni alla somministrazione, mentre nel Paese sono state distribuite almeno 300 mila dosi. La campagna di vaccinazione è iniziata martedì. (Abu)