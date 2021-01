Norvegia: trovata una seconda vittima della frana ad Ask, ancora otto dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato trovato un secondo corpo durante le attività di ricerca dei dispersi a seguito di una frana che ha distrutto case nel villaggio di Ask, in Norvegia. Lo ha annunciato il comandante della polizia norvegese, Roy Alkvist, secondo cui il cadavere della seconda vittima è stato trovato oggi ma senza fornire ulteriori dettagli. Otto persone rimangono disperse in seguito al crollo di una collina avvenuto mercoledì. Il primo corpo è stato trovato venerdì nel corso di un'importante attività di ricerca terrestre e aerea dell'area nel comune di Gjerdrum. Il capo della polizia Ida Melbo Oystese ha detto in una conferenza stampa che, sebbene né le "forze della natura" né il tempo fossero dalla loro parte, c’è ancora la possibilità di trovare dei sopravvissuti. (Sts)