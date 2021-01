© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i cittadini russi liberati dalla prigionia in Libia, mentre il quarto uomo è di cittadinanza ucraina. Lo ha detto il presidente della Fondazione per la protezione dei valori nazionali, Aleksander Malkevich, fornendo un’ulteriore precisazione sulla liberazione di quattro uomini avvenuta oggi nel Paese nordafricano. In precedenza Malkevich aveva annunciato la liberazione di quattro cittadini russi. (Rum)