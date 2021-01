Brexit: da Bankitalia disposizioni per banche britanniche in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della Brexit, a partire dal primo gennaio gli intermediari britannici non possono più operare in Italia sulla base del principio del mutuo riconoscimento. Lo scrive Bankitalia in una nota, spiegando le disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe. In particolare, spiega la Banca d’Italia, l’articolo 22 prevede per le banche con sede nel Regno Unito operanti in Italia e gli istituti di moneta elettronica operanti in Italia tramite succursale “la possibilità di continuare a prestare l'attività o il servizio già esercitato prima del termine del periodo di transizione stesso, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione”. L'operatività, prosegue la nota, è consentita “per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione ed è limitata alla sola gestione dei rapporti esistenti: non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere”. (Com)