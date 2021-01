Iraq: distrutta mina navale trovata su petroliera nel Golfo persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq ha annunciato il completamento delle operazioni di disinnesco e distruzione della mina navale magnetica trovata il 31 dicembre 2020 sullo scafo della petroliera Mt Pola, battente bandiera liberiana, al largo delle coste del Paese, nelle acque del Golfo persico. In un comunicato, il dicastero riferisce “la fine dell’operazione di distruzione e rimozione della mina navale attaccata alla petroliera Pola, usata come serbatoio galleggiante dalla Compagnia per il commercio del petrolio (Somo) nelle acque regionali”. Il ministero dei Trasporti di Baghdad, da parte sua, ha confermato la prosecuzione del lavoro dei porti petroliferi e la completa messa in sicurezza dei canali di navigazione. La cellula per i media della sicurezza irachena ha inoltre annunciato oggi l’apertura di un’inchiesta sull’accaduto. (Res)