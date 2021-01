Nagorno-Karabakh: morti 3.300 armeni durante i recenti scontri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.300 le persone morte dal lato armeno durante gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh avvenuti fra il 27 settembre e il 9 novembre scorsi. Lo ha scritto la portavoce del ministero della Salute di Erevan, Alina Nikoghosyan, in un post su Facebook."Al primo gennaio sono state effettuate le analisi forensi di 3.330 corpi. Per identificare i corpi dall'inizio della guerra, sono stati prelevati 1.441 campioni dai resti delle vittime e 871 di questi sono ancora in fase di ricerca", ha scritto Nikoghosyan.Secondo la portavoce, 436 corpi sono già stati identificati, di cui 66 negli ultimi dieci giorni. "Gli specialisti del Centro scientifico di medicina legale continuano a indagare e identificare i corpi delle vittime", ha detto Nikoghosyan. (Rum)