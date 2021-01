Egitto-Kuwait: Al Sisi riceve messaggio da emiro Al Sabah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi una lettera dall’emiro del Kuwait, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”, nel messaggio l’emiro affronta il tema delle solide relazioni bilaterali fra i due Paesi, e i mezzi per rafforzarle in tutti i settori e a tutti i livelli. Il Kuwait è il Paese che guida gli sforzi per la riconciliazione fra il Qatar, da un lato, e dall’altro il cosiddetto Quartetto arabo, formato da Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein; i quattro Paesi hanno deciso, il 5 giugno 2017, di interrompere le relazioni con Doha, accusando il Qatar di interferire negativamente nei loro affari interni e di sostenere il terrorismo. In giorni recenti, il Kuwait ha intensificato i propri sforzi per trovare una soluzione alla frattura tra il Quartetto e Doha, anche in vista del prossimo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo, previsto per martedì 5 gennaio a Riad. Due giorni fa il portavoce del ministero egiziano degli Esteri, Ahmed Hafez, ha sottolineato l’importanza di “intenzioni sincere” per ottenere una riconciliazione con il Qatar, mentre una risoluzione della questione sembra per molti osservatori imminente. “L’Egitto cerca sempre di sostenere sforzi sinceri miranti all’unità e alla riconciliazione araba”, ha detto Hafez. Una riconciliazione basata su intenzioni sincere, ha sottolineato il diplomatico egiziano, contribuirebbe a preservare gli interessi comuni dei Paesi arabi. “La riconciliazione dovrebbe anche essere basata sui principi di non interferenza negli affari domestici, sulla lotta alle minacce contro la pace e la stabilità dei Paesi arabi, e sul mantenimento della sicurezza nazionale araba”, ha proseguito il portavoce. (Cae)