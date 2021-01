Capodanno: De Priamo (Fd'I), moria storni conferma incapacità M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda degli uccelli morti a Roma per i botti di capodanno "conferma ancora una volta l'incapacità dell'amministrazione 5 stelle a programmare qualunque tipo di intervento". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Sulla presenza degli storni non sono state effettuate le attività preventive con i dissuasori acustici, così come sono mancati gli interventi per scoraggiare i posatoi notturni - aggiunge - tant'è che quello della stazione Termini è diventato il più grande di Roma. Dai grillini l'ennesima prova d'inadeguatezza".(Com)