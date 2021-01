Cultura: Intesa Sanpaolo sostiene diffusione Concerto dei Cameristi della Scala su Classica HD

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo affianca Classica HD nella proposta quotidiana della grande musica sulla piattaforma di Sky, un sodalizio che porta il 3 gennaio a un nuovo appuntamento musicale per cominciare al meglio il 2021. L’iniziativa è nel solco della collaborazione instaurata da tempo tra Intesa Sanpaolo e Classica HD per la valorizzazione e diffusione di iniziative volte a promuovere il meglio della cultura lirica e classica. Intesa Sanpaolo sostiene i principali teatri lirici italiani, tra cui la Scala, la Fenice, il San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Torno, oltre a numerose rassegne come il Rossini Opera Festival, PianoCity, Torino Jazz Festival. Il concerto di Natale dei Cameristi della Scala, promosso da Intesa Sanpaolo, è diretto da Giulio Prandi e vede la partecipazione del soprano Marie Lys. Il programma comprende musiche barocche che ben si armonizzano con l’architettura della chiesa: dal Seicento di Giuseppe Torelli con il concerto per tromba e archi in Re maggiore (solista Marco Toro), e di Arcangelo Corelli con concerto grosso in sol minore fatto per la notte di Natale, al Settecento del Rejoice Greatly dal Messiah di Georg Friedrich Händel e del mottetto per soprano e archi Nulla in mundo pax sincera RV 630 di Antonio Vivaldi. Un omaggio particolare a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui viene eseguito il mottetto per soprano e archi K143 Querere superna, primo brano composto dal quattordicenne genio salisburghese durante il suo primo soggiorno a Milano nel 1770. Il concerto è preceduto da un’introduzione a cura della musicologa Gaia Varon che, oltre a offrire preziosi spunti d’ascolto sul programma musicale, regala una panoramica sull’architettura e il patrimonio artistico del santuario di San Giuseppe: un’autentica perla del barocco lombardo. Il concerto dei Cameristi della Scala sarà in replica su Classica HD nei giorni 6, 8, 11, 14, 19 e 30 gennaio. (Com)