Cipro: fonti stampa, Anastasiades proporrà conferenza informale con potenze garanti

- Una lettera verrà inviata la prossima settimana dal presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per proporre l’organizzazione di una conferenza sul futuro dell’isola. È quanto riferito dall’agenzia di stampa “Cna” che cita proprie fonti. La conferenza dovrebbe includere le autorità di Nicosia e quelle della repubblica di Cipro del Nord (riconosciuta solo dalla Turchia) oltre alle tre potenze garanti: Grecia, Turchia e Regno Unito. Inoltre, nella missiva, Anastasiades "proporrà delle misure di rafforzamento della fiducia che dovrebbero servire a porre alla situazione di stallo in alcune questioni negoziali e creare un clima migliore". Intanto a metà gennaio è attesa a Cipro l’inviata speciale del segretario generale dell’Onu, Jane Holl Lute, e la conferenza informale a cinque partiti sulla questione cipriota a si terrà entro il prossimo mese. Nicosia si aspetta di conoscere presto dall'Onu la data esatta e l'ordine del giorno della visita di Lute. Cipro è divisa in due parti separate dalla cosiddetta linea verde: l'area sotto il controllo effettivo della Repubblica di Cipro, che comprende circa il 59 per cento della superficie dell'isola; e la zona occupata dal 1974 dall'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord, che copre circa il 36 per cento della superficie dell'isola ed è riconosciuta solo da Ankara. (Gra)