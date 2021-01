Iraq: forze di sicurezza in allerta per anniversario assassinio Soleimani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di intelligence e di sicurezza nazionale dell’Iraq sono entrati in stato di allerta, nella capitale Baghdad, in vista dell’anniversario dell’assassinio del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran), ucciso a Baghdad il 3 gennaio 2020 da un drone statunitense insieme ad Abu Mahdi al Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) sciite irachene. “Proseguiamo l’attività di dispiegamento di sicurezza a Baghdad”, riferisce oggi un comunicato del Comando delle operazioni congiunte iracheno. Fonti della sicurezza citate dal portale “Shafaq” parlano inoltre di un fitto dispiegamento di sicurezza presso l’aeroporto di Baghdad, in vista di una parata militare che dovrebbe essere tenuta sul posto dalle Pmu. Secondo fonti citate dall’emittente di proprietà saudita “Al Arabiya”, i servizi di sicurezza cercano in particolare di proteggere le sedi diplomatiche, particolarmente a rischio dopo gli attacchi che negli ultimi mesi hanno colpito l’ambasciata statunitense, entro il perimetro della cosiddetta Zona verde di Baghdad. Ieri i servizi antiterrorismo (Cts) iracheni hanno rafforzato la propria presenza nella Zona verde, in vista di possibili attacchi contro missioni diplomatiche e cittadini, mentre il primo ministro Mustafa al Kadhimi ha dichiarato che “non sarà tollerata alcuna violazione contro lo Stato, a nessun titolo”. (Res)