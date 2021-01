Fisco: Trano (Misto), bene saldo e stralcio e rottamazione quarter delle cartelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente il governo, a partire dalla rottamazione delle cartelle esattoriali, ha iniziato a ragionare su temi sottoposti da lungo tempo: occorre un ulteriore sforzo e premiare chi sinora è stato sempre in regola con il fisco. Così in una nota Raffaele Trano, membro della commissione Finanze alla Camera dei deputati. “Non rientrando nel Milleproroghe la sospensione delle cartelle, nei prossimi giorni vi sono 50 milioni di atti da inviare a cittadini e imprese, un peso insostenibile per famiglie e aziende colpite al cuore dalla crisi economica generata dall'emergenza: oggi parte del governo sostiene che va pulito il magazzino pre 2015 dai ruoli inesigibili, e che per gli anni dal 2016 al 2019 serve una rottamazione quater per dare respiro ai contribuenti che si trovano in difficoltà ed hanno posizioni aperte con il fisco dovute a morosità incolpevoli, oltre a trattare con metodo straordinario i milioni di cartelle che si genereranno nel 2021 per posizioni maturate nel 2020 e in anni precedenti, rimandandone una parte e trattando in bonis l'altra”, ha detto, sottolineando la necessità di prevedere un premio per coloro che hanno sempre onorato le scadenze “affinché non passi il messaggio che viene avvantaggiato chi, seppure in difficoltà, evade le tasse e si arrivi a una reale equità fiscale”. (Com)