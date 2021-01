Ucraina: responsabile sanitario Lyashko, impossibile registrare vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La registrazione in Ucraina del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V è impossibile sino a che non sarà completata la terza fase di test. Lo ha detto il responsabile del Sistema sanitario ucraino che opera sotto l'egida del ministero della Salute, Viktor Lyashko, in un post su Facebook. "L'Ucraina utilizzerà solo quei vaccini contro il Covid-19 che hanno superato con successo la terza fase dei test clinici. Pertanto, tutte le voci e le dichiarazioni politiche sulla registrazione statale del vaccino russo in Ucraina non sono vere", ha scritto Lyashko. Il presidente del gruppo parlamentare ucraino Piattaforma di opposizione-Per la vita, Viktor Medvedchuk, ha annunciato questa mattina che l'azienda di Kharkiv Biolek ha presentato domanda al ministero della Salute dell'Ucraina per ottenere la registrazione statale del vaccino russo contro il coronavirus. Secondo l'esponente politico qualora le autorità dovessero rifiutarsi di registrare il vaccino emergerà “l'intenzione criminale di privare i cittadini ucraini del diritto di ricevere un'adeguata protezione medica dal coronavirus". (Rum)