Sociale: Corrotti (Lega), con bando per accoglienza Raggi conferma fallimento piano rom

- La sindaca di Roma Virginia Raggi "autorizza un avviso pubblico in cui stanzia oltre 91 mila euro di fondi comunali per l'accoglienza temporanea dei rom dell'area F della baraccopoli di Castel Romano in un centro o in una struttura alberghiera libera per l'emergenza Covid". Lo riferisce in una nota la consigliera della Lega alla Regione Lazio, Laura Corrotti. "Come avevamo anche già previsto - aggiunge - nel corso di alcuni sopralluoghi all'interno dei villaggi della Capitale, questa ulteriore spesa extra in vista della campagna elettorale certifica il fallimento del piano rom dell'amministrazione grillina che dimostra l'incapacità di muoversi su una questione ancora irrisolta dopo anni di annunci". (Com)