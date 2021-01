Venezuela: Maduro, transazioni in dollari "valvola di sfogo" per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela le transazioni effettuate in dollari nel 2020 rappresentano il 18,6 per cento del totale, una pratica che è stata "una valvola di sfogo" per l'economia nazionale senza farla cadere nella "dollarizzazione". Lo ha sostenuto il presidente Nicolas Maduro in una lunga intervista rilasciata al giornalista franco-spagnolo Franco Ramonet e pubblicata dal quotidiano messicano "La Jornada". Maduro ha osservato che durante l'anno appena trascorso il 77,3 per cento delle transazioni sono state effettuate in bolivar, tramite metodi di pagamento digitali. "Significa che il dollaro è una valvola di sfogo", ha dichiarato. "E' emersa un'economia che prima era occulta, ora aperta e pubblica, in cui si usa il dollaro, soprattutto a livello commerciale (...). Il dollaro è servito da valvola di scarico per il reddito, per il commercio e per soddisfare le esigenze di importanti settori della vita venezuelana", ha detto Maduro. Per il presidente "non si può dire che il Venezuela sia un'economia dollarizzata, come ad esempio l'Ecuador o Panama", ha aggiunto.(Vec)