Sociale: Ferrara (M5s), su campi rom la Lega è falsa come soldi monopoli

- La Lega e la consigliera della Regione Lazio, Laura Corrotti, "sono falsi come i soldi del monopoli. Ancora una volta attaccano senza vergognarsi Virginia Raggi". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s in Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Non erano falsi, invece - aggiunge Ferrara -, i 30 milioni di euro di soldi delle tasse dei cittadini con i quali il ministro leghista finanziò anche il famigerato piano nomadi di Alemanno, con cui Fratelli d'Italia ha governato fino alla fine del mandato. Quando esce un solo centesimo dalle casse comunali di Roma per sostenere i campi rom che noi abbiamo cominciato a smantellare i cittadini romani lo devono addebitare a questi partiti che oggi dovrebbero solo tacere e invece raccontano frottole agli italiani e spacciano per buona qualsiasi stupidaggine; ecco - conclude - loro rischiano di essere i veri ciarlatani della politica al momento giusto". (Rer)