Iran: Zarif accusa Israele di preparare attacchi contro Usa per creare “finto casus belli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha accusato Israele di pianificare attacchi in Iraq contro gli Stati Uniti, suoi alleati, per creare un “finto casus belli” con Teheran. In un messaggio apparso sul suo profilo Twitter, Zarif scrive: “nuove informazioni di intelligence dall’Iraq indicano che gli agenti provocatori israeliani stanno pianificando attacchi contro gli Usa, mettendo in difficoltà un (Donald) Trump uscente con un finto casus belli”. “Attento alla trappola, Donald Trump. Qualsiasi fuoco d’artificio si ritorcerà malamente, specialmente contro i tuoi stessi migliori amici”, conclude il tweet. (Res)