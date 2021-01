Kazakhstan: abolita ufficialmente la pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha abolito ufficialmente la pena di morte. Ad annunciarlo il presidente Kassym-Jonart Tokayev, che ha così reso permanente un "congelamento" della pena capitale che andava avanti da quasi ventanni nel Paese centroasiatico. Il Kazakhstan ha istituito una moratoria a tempo indeterminato sulla pena capitale nel 2003, ma ha mantenuto quest'opzione per reati legati al terrorismo. Nel 2016 è stata comminata la pena di morte a un uomo condannato per una sparatoria di massa ad Almaty: si tratta di Ruslan Kulikbaev, l'unica persona attualmente nel braccio della morte in Kazakhstan. Ora Kulikbaev dovrà scontare l'ergastolo in prigione. Tokayev aveva annunciato che il Paese avrebbe aderito al protocollo sull'abolizione della pena di morte nel suo discorso alla 74ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutosinel dicembre 2019. Russia, Tagikistan e Bielorussia sono ora gli unici tre Paesi in Europa e in Asia centrale che non hanno ancora firmato o ratificato il secondo protocollo opzionale. La Bielorussia è l'unico Paese della regione che ancora effettua condanne a morte. (Res)