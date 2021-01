Violenza donne: Buschini (Pd), Regione Lazio vicina a vittime con "Scelgo di essere. Libera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il bando "Scelgo di essere. Libera" dalla Regione Lazio arriva "un aiuto concreto alle donne vittime di violenza di genere". Lo afferma in una nota il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini del Partito democratico. "L'impegno - aggiunge - è quello di affiancare le sopravvissute, inserite nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza certificati dai centri regionali, in un progetto di formazione e creazione d'impresa, determinante per l'autonomia e la realizzazione personale". Il bando promosso dalla Regione Lazio attraverso Lazio innova e in collaborazione con la fondazione no profit Global thinking foundation resterà aperto fino alle 13 del 18 gennaio 2021. (segue) (Com)