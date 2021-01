© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monte Livata, esattamente in piazzale Campo dell'Osso, si è verificato intorno alle 15 di oggi un dissesto statico a una struttura, provocato dal peso della neve, caduta copiosa in tutta la zona di Subiaco, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. (Rer)