- Un gruppo di cittadini russi è stato rilasciato dalla prigionia in Libia: si tratta di quattro uomini che stanno rientrando in Russia. Lo ha riferito Aleksander Malkevich, presidente della Fondazione per la protezione dei valori nazionali. "Sono lieto di annunciare che un aereo con un gruppo di nostri connazionali liberati dalla prigionia libica è appena partito alla volta della Russia", ha scritto Malkevich sul suo canale Telegram. "Non molto tempo fa ho saputo che poche settimane fa erano stati sequestrati in Libia e mi sono immediatamente messo all’opera. Insieme ai diplomatici russi, abbiamo attivato tutte le nostre capacità e abbiamo raggiunto quest’obiettivo difficile ma estremamente importante: riportare la nostra gente a casa", ha aggiunto Malkevich. Il presidente della Fondazione, inoltre, ha ringraziato apertamente il vice ministro degli Esteri e inviato speciale del presidente russo per il Medio Oriente e l’Africa, Mikhail Bogdanov, che ha organizzato e guidato questa operazione. “Sono certo che passerà alla storia della diplomazia russa come un uomo che si è dedicato interamente alle persone", ha concluso Malkevich. (Rum)