Lavoro: assessore Lazio, fondo Anpal destinato a formazione, Regione integra con 5 milioni

- Con una delibera votata dalla giunta regionale del Lazio, anche raccogliendo richieste delle parti sociali, è stata formalizzata la destinazione che nel Lazio avranno le risorse relative al Fondo nuove competenze gestito da Anpal. In una nota l'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, spiega che le risorse "saranno dedicate alla formazione professionale, per rispondere alla necessità di aggiornare le competenze dei lavoratori e rendere le aziende più competitive e in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato. In particolare - aggiunge - abbiamo definito i termini di una convenzione che come Regione sottoscriveremo con Anpal in cui ci impegniamo a integrare con 5 milioni di euro la dotazione di risorse regionali destinata alle attività di formazione continua e di politica attiva del lavoro programmate e gestite dalla Regione Lazio, qualora ne insorgesse la necessità, con eventuali ulteriori risorse sia a valere sulla programmazione del Por Fse sia a valere su altre fonti finanziarie". (segue) (Com)