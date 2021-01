Lavoro: assessore Lazio, fondo Anpal destinato a formazione, Regione integra con 5 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci impegniamo dunque - sottolinea l'assessore al Lavoro della Regione Lazio - ad aggiungere risorse regionali al fondo nazionale nuove competenze, al fine di sostenere imprese, specie le più piccole, e i lavoratori nell'aggiornamento e nello sviluppo delle competenze necessario a seguito della riorganizzazione del lavoro imposto dalla pandemia. La nostra integrazione servirà anche per coprire i costi dei formatori, esclusi dalle causali del fondo Anpal. In questo modo alle aziende che faranno istanza al Fondo nuove competenze noi daremo ampio riscontro finanziando la formazione professionale in tutti i suoi aspetti. Questo perché riteniamo la formazione una misura di intervento strategico sul lavoro, che combatte sul nascere la disoccupazione e che, se costruita in sinergia col mondo delle imprese, è in grado di dare le giuste risposte. Per raccordare esigenze delle aziende e know how dei lavoratori - conclude - stiamo lavorando a un Patto formativo e alla definizione di un nuovo catalogo regionale della formazione. A oggi sono già 13 le aziende a cui abbiamo approvato percorsi di formazione, per un totale di 118.064 ore e 1.376 lavoratori coinvolti". (Com)