Germania: Laschet (Cdu), niente pressioni su vaccini anti Covid, aiutiamo Paesi più poveri

- Non devono esserci privilegi, né pressioni nel processo di vaccinazione di massa contro il Covid-19. È quanto affermato da Armin Laschet, primo ministro del Land Nord Reno-Westfalia e candidato alla presidenza dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), in un'intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”. Laschet ha affermato che questo vale anche per le persone che vogliono visitare i parenti spesso costretti a trascorrere tanto tempo in solitudine negli ospedali o nelle case di riposo. “Non ci devono essere pressioni sulle vaccinazioni", ha insistito Laschet, secondo cui, tuttavia, la solitudine di tante persone nelle case di riposo e negli ospedali è una "questione molto seria". Allo stesso tempo, "nessuna pressione dovrebbe essere esercitata sulle persone affinché si vaccinino". Il candidato alla guida della Cdu si è detto "contro la vaccinazione obbligatoria", quindi anche "contro le misure che danno l'impressione che lo Stato stia forzando la vaccinazione". Esistono “altri modi per ottenere l'accesso (ai parenti ricoverati) oltre alla vaccinazione”, ha detto Laschet, citando per esempio test più rapidi e un numero sufficiente di maschere modello Ffp2. (segue) (Geb)