Germania: Laschet (Cdu), niente pressioni su vaccini anti Covid, aiutiamo Paesi più poveri (2)

- Laschet ha chiesto, inoltre, ai Paesi più ricchi al mondo di fornire più soldi per la lotta contro il coronavirus a quelli più poveri. "Dovremo farlo", ha dichiarato il primo ministro del Land Nord Reno-Westfalia, che si è detto contrario a "ogni forma di nazionalismo vaccinale". Il nuovo vaccino contro il Covid-19 è stato distribuito equamente nell'Ue, "e ora non dobbiamo dimenticare il Sud del mondo", ha detto Laschet. Europa e Stati Uniti sono impegnate in una "competizione di sistema con la Cina", e per questo motivo è necessario "quindi dimostrare che possiamo combattere anche le pandemie con i nostri mezzi e nel rispetto dei nostri valori”, ha aggiunto. “L'Occidente deve dimostrare di poter vaccinare rapidamente la propria popolazione" e di avere ancora “delle capacità disponibili per i Paesi poveri". La pandemia potrebbe causare miliardi di danni in tutto il mondo, ha detto Laschet e, per questo motivo, “ogni euro” speso per aiutare i Paesi che ne hanno più bisogno sarebbe “ben investito". (Geb)