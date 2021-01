Milano: De Corato, Formentini sindaco onesto negli anni difficili di Mani Pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo le mie sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Marco Formentini, sindaco onesto e perbene che si ritrovò alla guida della città negli anni complessi di Mani Pulite. Ho ben presente gli accesi scontri con i militanti dei centri sociali: Formentini sarà ricordato anche per lo sgombero della sede storica del Leoncavallo, centro sociale che prima Pisapia e ora Sala tentano di regolarizzare. Se non fosse per le concessioni del proprietario dell'area e per le politiche dissennate che si sono susseguite negli anni, oggi il Leoncavallo non esisterebbe più". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale della Lombardia, Riccardo De Corato commentando la scomparsa dell'ex sindaco di Milano Marco Formentini. (Com)