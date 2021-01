Milano: Roggiani (Pd), Formentini è stato un protagonista della storia della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani ricorda su Facebook l'ex sindaco di Milano Marco Formentini scomparso oggi: "Scompare un protagonista della storia di Milano. Socialista e partigiano, come primo Sindaco eletto direttamente dai cittadini, durante una fase travagliata e difficile per tutto il Paese, è stato promotore di alcune delle rivoluzioni più importanti lasciate in eredità alla città, su tutte la linea 3 della Metropolitana e il primo progetto della M4. Con Marco Formentini se ne va un uomo sensibile e intellettualmente onesto, un amministratore capace che ha saputo guidare Milano con generosità e visione, che vogliamo ringraziare per aver portato anche nel centrosinistra". (Com)