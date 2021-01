Brexit: Consob, intermediari britannici in Italia potranno operare solo con nuova autorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio 2021, dopo lo scadere del periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso, l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea avrà rilevanti implicazioni sulla prestazione dei servizi finanziari ai clienti europei da parte degli intermediari britannici: questi ultimi non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento e possono prestare servizi di investimento solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al vigente regime domestico per le imprese di paesi terzi. Stando alla nota diffusa dalla Consob, per assicurare un’ordinata gestione di questo processo il decreto Milleproroghe ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti di intermediari aventi sede nel Regno Unito. In particolare, prosegue la nota, per evitare discontinuità nella prestazione dei servizi di investimento e ridurre al minimo i disagi per i clienti, è stato previsto che le imprese di investimento e le banche del Regno Unito che hanno presentato alla Consob e alla Banca d’Italia un’istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre possano comunque continuare ad operare fino all’ottenimento dell’autorizzazione. Durante questo “periodo di grazia” tali intermediari non potranno stipulare nuovi contratti né modificare quelli esistenti: i clienti degli intermediari che operano con succursale saranno assistiti da un sistema di indennizzo italiano e potranno continuare ad accedere all’Arbitro per le controversie finanziarie. (Com)