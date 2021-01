Migranti: sette persone trovate morte su una spiaggia in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Protezione civile della provincia di Mostaganem, in Algeria, ha scoperto questa mattina su una spiaggia sette corpi in avanzato stato di decomposizione, probabilmente di migranti irregolari. Lo riferisce la Protezione civile locale. Si trattava dei corpi di quattro donne, un uomo e due ragazzi, di età compresa probabilmente fra i 16 e i 30 anni. Non è stata resa nota invece la nazionalità delle sette vittime. I cadaveri erano interamente vestiti, il che fa pensare che potessero essere migranti irregolari naufragati al largo delle coste algerine. Le spoglie ritrovate sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Mostaganem, ed è stata aperta un’inchiesta per scoprire le circostanze esatte dell’incidente. (Ala)