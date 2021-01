Spagna: ministra Difesa, posizione governo chiara su difesa della monarchia parlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, infatti, non sono mancati gli scontri più o meno velati tra il Partito socialista operaio (Psoe) del premier e Podemos su questioni come l'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi), delle pensioni ed sul decreto divieto che impedisce gli sfratti per le famiglie in situazione di vulnerabilità fino al termine della crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus. Robles ha poi smentito di aver avuto alcuno scontro con Iglesias e i ministri di Podemos in relazione alla spesa destinata al settore della difesa nell'ultima legge di bilancio dopo che il vicepremier aveva affermato di non vedere la necessità di investire in aerei da combattimento o carri armati nel bel mezzo della pandemia. La ministra ha definito tale spesa "assolutamente indispensabile per modernizzare le Forze armate e per garantire e generare, allo stesso tempo, "migliaia di posti di lavoro" in particolare in Galizia, nelle Asturie, Andalusia e Murcia. "A volte, quando le persone criticano la spesa per la difesa, non sono consapevoli della realtà", ha concluso. (Spm)