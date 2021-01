Brexit: premier scozzese Sturgeon, speriamo di aderire all'Ue come nazione indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit è avvenuta contro la volontà degli scozzesi: per questo motivo si auspica che la nazione possa ottenere quanto prima l’indipendenza e “aderire” all’Unione europea. Lo ha scritto la premier scozzese, Nicola Sturgeon, sul sito web del Partito nazionale scozzese (Snp). "Ora stiamo subendo una Brexit dura contro la nostra volontà, nel momento peggiore possibile, nel mezzo di una pandemia e di una recessione economica", ha lamentato Sturgeon, quando sono trascorsi quasi due giorni dall’uscita del Regno Unito dal mercato unico e dall'unione doganale. Ancora una volta la premier ha espresso la sua determinazione a indire un nuovo referendum sull'indipendenza scozzese, dopo quello perso nel 2014, quando il 55 per cento degli scozzesi si era espresso in maniera contraria. La decisione di tenere questo tipo di referendum spetta al primo ministro britannico, Boris Johnson, che per ora l’ha respinta fermamente. Tuttavia, una grande vittoria dell’Snp alle elezioni locali del prossimo maggio aumenterebbe la pressione su Londra affinché accetti una nuova chiamata alle urne. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Savanta ComRes per il quotidiano The Scotsman” a metà dicembre, il 58 per cento degli scozzesi ora sostiene una rottura senza precedenti con il Regno Unito. (segue) (Rel)