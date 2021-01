Brexit: premier scozzese Sturgeon, speriamo di aderire all'Ue come nazione indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di membro indipendente dell'Unione europea, la Scozia sarebbe un partner e potrebbe costruire diversi ponti: non solo un ponte verso la costruzione di un'economia più forte e una società più giusta, ma anche un ponte per facilitare relazioni tra l'Ue e il Regno Unito ", ha affermato Sturgeon. Mentre il 51,9 per cento degli inglesi hanno votato a favore della Brexit nel 2016, gli scozzesi si sono espressi il 62 per cento in maniera contraria. "Nei nostri quasi 50 anni di adesione, abbiamo beneficiato immensamente delle ‘quattro libertà’ del mercato unico, inclusa la libertà di movimento. Oltre 230 mila persone provenienti da tutta Europa hanno fatto della Scozia la loro casa", ha affermato Sturgeon. Con la Brexit, ha proseguito, "i nostri cittadini saranno meno sicuri e il loro diritto di lavorare, studiare e vivere altrove in Europa sarà limitato", si è rammaricata, osservando che 2 mila scozzesi hanno preso parte al programma universitario Erasmus nel 2020. "Non volevamo andarcene e speriamo di raggiungervi presto come partner alla pari", ha concluso Sturgeon. (Rel)