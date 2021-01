Milano: Grimoldi (Lega), Formentini è stato un grande sindaco che ha fatto il bene della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, commenta in una nota la morte dell'ex sindaco di Milano Marco Formentini: "Tutta la Lega Lombarda piange la scomparsa di Marco Formentini, che resterà per sempre nella memoria di ognuno di noi per essere stato il primo sindaco leghista di Milano, un grande sindaco che ha fatto grandi cose per la sua città, e un combattente sempre in prima linea nelle battaglie per il federalismo" (Com)