Germania: "Der Spiegel", sistema bancario rischia nel 2021 a causa dei crediti inesigibili

- Il sistema bancario tedesco potrebbe subire l’elevato livello d’insolvenza dei prestiti, soprattutto dopo che emergeranno concretamente gli effetti della crisi per le imprese causata dalla pandemia di Covid-19. È quanto si legge su “Der Spiegel”, secondo cui il 2021 sarà un anno complicato per il sistema bancario tedesco. Niente a che vedere con il 2020 che, per Deutsche Bank è stato uno dei rari anni in cui non è stato necessario un cambio ai vertici o di strategia aziendale, tanto che le azioni della banca hanno una quotazione migliore ora rispetto all’inizio del 2020. L'anno appena trascorso è stato più turbolento per Commerzbank che, dopo una rivolta degli azionisti tacitamente tollerata dal governo federale, ha dovuto cacciare il suo consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio di vigilanza. La nuova dirigenza di Commerzbank, tuttavia, sarà costretta ad avviare un duro programma di austerità e licenzierà migliaia di dipendenti che, tuttavia, secondo molti analisti non dovrebbe portare a grandi miglioramenti. Secondo “Der Spiegel”, inoltre, è probabile che anche Deutsche Bank mancherà i suoi obiettivi aziendali se non si verificherà un altro miracolo nell'investment banking, la divisione più importante dell’istituto di credito. Finora, gli istituti di credito tedeschi hanno preso poche precauzioni in caso di massicci fallimenti aziendali e insolvenze sui prestiti, un rischio che tuttavia non si può escludere. (Geb)