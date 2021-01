Covid: Astuti (Pd) su vaccini, Lombardia già in ritardo, ennesima brutta figura della regione simbolo della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delegazione Pd in commissione sanità della Regione Samuele Astuti, alla luce dei dati di vaccinazioni anti Covid già effettuate nelle diverse regioni italiane, dichiara in una nota: "Dopo il drammatico flop della campagna vaccinale antinfluenzale ora la Lombardia è anche già in ritardo per le vaccinazioni anti Covid. Siamo la regione di gran lunga più colpita dalla pandemia, perché non ci siamo preparati di più e meglio degli altri? Qualche esponente leghista ha sollevato critiche nei confronti della distribuzione dei vaccini tra le diverse regioni e l'europarlamentare Ciocca ha addirittura chiesto che in Lombardia ne arrivassero di più che al centro e al sud, poi la realtà è questa, che il Lazio è al 20% delle somministrazioni e la Lombardia al 2,7. È l'ennesima brutta figura della Regione simbolo della Lega. Mi auguro che nei prossimi giorni si riesca a migliorare e a recuperare il ritardo perché questa campagna vaccinala la Lombardia non la può sbagliare". (Com)