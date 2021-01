Legge bilancio: Romaniello (M5s), ok a odg su airbag per moto, ringrazio sollecitazione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del M5s Cristian Romaniello si dice "soddisfatto per aver portato a termine una battaglia che non è stata semplice" ovvero l'approvazione di un "mio ordine del giorno alla manovra" che impegna "il governo a intervenire nel primo provvedimento utile per incentivare l'uso di airbag per motociclisti". In un post su Facebook Romaniello ringrazia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, "per aver sollecitato questo impegno" e spiega: "Si tratta di un provvedimento più che mai necessario, considerando l'aumento delle vittime di incidenti su due ruote, che nel 2019 hanno rappresentato il 25 per cento dei morti sulle strade. Questi dispositivi, che si gonfiano in prossimità dei punti vitali, dove occorre assicurando protezione al momento dell'impatto, potrebbero salvare molte vite. Ringrazio Virginia Raggi per aver sollecitato questo impegno e Graziella Viviano, che spero di farvi conoscere presto e che sta lottando da molto tempo, dopo una perdita che nessuno di noi vorrebbe trovarsi ad affrontare - sottolinea -. Oggi portiamo a termine un'altra battaglia su questo tema importantissimo e continuerò a impegnarmi in questa direzione, innanzitutto assicurandomi che la legge sugli airbag per i motociclisti diventi presto realtà". (Rer)