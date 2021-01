India: Jammu e Kashmir vogliono attrarre investimenti per 4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Territorio federale indiano di Jammu e Kashmir prevedono di attrarre investimenti per un valore fino a 4 miliardi di dollari nei prossimi due o tre anni, garantendo sicurezza alle imprese che apriranno attività nella regione colpita dall'insurrezione. Lo ha detto oggi il vicegovernatore del territorio, Manoj Sinha, spiegando che la sua amministrazione sta individuando circa 2.400 ettari di terra dove collocare le aziende interessate, in modo da garantirne la sicurezza. "Abbiamo un budget annuale di 1 trilione di rupie (13,68 miliardi di dollari) per la regione e una buona parte di questo viene utilizzata per fornire sicurezza alle imprese", ha detto Sinha parlando ai giornalisti a Nuova Delhi. Il vicegovernatore ha aggiunto che la sua amministrazione lavora per organizzare un vertice di investimenti da tenere nel suo territorio, appuntamento che è stato ritardato dalla pandemia di coronavirus. Nel 2019 il Jammu e Kashmir, fino ad allora unico Stato indiano a maggioranza musulmana, è stato privato della sua autonomia e trasformato da Stato a Territorio. Si tratta di una delle regioni meno industrializzate dell'India.(Inn)