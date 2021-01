Covid: alle 13,30 di oggi già vaccinate 46.030 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 13,30 di oggi, secondo quanto riporta il ministero della Salute, è stato somministrato il vaccino anti Covid della Pfizer a 46.030 persone. La campagna di vaccinazione di massa è iniziata lo scorso 28 dicembre in tutta Italia. Il maggior numero di vaccini somministrati si registra nel Lazio (9.526), in Veneto (6.041), in Piemonte (6.24) e Toscana (3.579). In Lombardia, dove fino ad ora è stato consegnato presso le strutture il maggior numero di dosi, ne sono state somministrate 2.171, pari al 2,7 per cento del totale. In Campania la percentuale arriva al 9,2 per cento, ovvero 3.111 vaccini somministrati. (Rin)