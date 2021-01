Rifiuti: Politi (Lega), quartiere Casal Palocco a Roma sommerso, Ama non pervenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quartiere di Casal Palocco a Roma "è sommerso dai rifiuti, mentre i responsabili Ama risultano non pervenuti o in ferie". È quanto sostiene in una nota Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina. "È assurdo che in un periodo di festa non si sia pensato anticipatamente a dei congrui turni dei dipendenti - aggiunge -. Cittadini lasciati nel degrado, nel completo disinteresse dell'azienda Ama. Presenteremo un'interrogazione urgente - conclude - per capire come sia stato possibile arrivare a questo punto, e se ci sia intenzione di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili". (Com)