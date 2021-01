Turismo: Fd'I, governo riapra termini per accesso a contributo fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "riapra i termini per l'invio delle istanze di accesso al contributo a fondo perduto per agenzie di viaggi e dei tour operator". E' quanto chiedono i deputati di Fratelli d'Italia, Davide Galantino e Riccardo Zucconi, che in una nota sottolineano come il termine del 9 ottobre sia arrivato "con troppo anticipo per molte agenzie che non hanno presentato la richiesta, principalmente a causa motivi imputabili ai consulenti fiscali, sommersi dai vari bandi aperti per il ristoro delle attività produttive. Fratelli d'Italia, inoltre, chiede un rifinanziamento del fondo per almeno ulteriori 700 milioni, a copertura delle perdite subite dal comparto da agosto a dicembre 2020". L'emergenza pandemica, secondo i due parlamentari "ha ridotto in una situazione di 'lockdown de facto' un comparto che conta oltre 10mila imprese, impiega circa 80mila addetti e genera un fatturato annuo di oltre 13 miliardi di euro. Il governo si faccia parte attiva, nell'ambito dell'interlocuzione con la Commissione Europea, affinché si riesca ad uscire dalle rigide logiche sugli aiuti di Stato".(Com)