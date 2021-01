Covid: Cattaneo (FI), con questo ritmo piano vaccini concluso fra 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, "numeri alla mano, se si continua a questo ritmo, il piano di vaccinazione verrà concluso fra almeno 10 anni". "Per una copertura quantomeno dignitosa entro ottobre - scrive su Facebook il parlamentare - servirebbe il 70 per cento di persone vaccinate, orientativamente 40 milioni di vaccini che per due somministrazioni diventano 80 milioni. In 10 mesi ovvero 300 giorni". Se la matematica non è un'opinione 80 milioni diviso 300 giorni fa 250.000 vaccinazioni al giorno. Oggi i media parlano trionfalmente di 40.000 persone vaccinate. È ridicolo". Ridicolo, secondo Cattaneo, "così come le 500 dosi arrivate con fanfare, conferenze stampa e toni esultanti, al ritmo giusto dovrebbero bastare a malapena per due giorni. Basta propaganda, basta raccontare bugie: ancora una volta il governo si è fatto trovare impreparato". (Com)